انت الان تتابع خبر "لم تكتفي بصفعة على وجهه".. لقاء سويدان تُهين ميدو عادل مرة أخرى والجمهور مصدوم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -اثارت أزمة الفنان ميدو عادل والفنانة لقاء سويدان الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تصدرت محركات البحث بشكل كبير للغاية.

لقاء سويدان لم تكتفي بصفع الفنان ميدو عادل في كواليس مسرحية سيد درويش، حيث علقت مجدداً على هذه الأزمة بطريقتها الخاصة.

ومن خلال بث مباشر لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قالت لقاء سويدان: "البني آدمين بتبان في المواقف الصعبة.. في المرض والأزمات.. المسألة مش حرب، ولا عايزة أشوه سمعة الطرف الآخر، أنا واخدة الموضوع ببساطة، وحقي هعرف أخده".

واضافت: "احنا في بلد محترمة، والموضوع قدام جهات محترمة جدًا، وبيتحقق فيه، وأتمنى منبقاش بنصدر أحكام على الآخرين كأننا كنا شايفين وشاهدين على الواقعة".