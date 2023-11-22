انت الان تتابع خبر هطلقها لو تخنت.. تعليق صادم من نجلاء بدر على تصريحات زوجها؟!لن تصدق ماذا قالت والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أحدث تصريح محمد عفيفي، زوج الفنانة نجلاء بدر، ضجة واسعة بين الجمهور بعد أن قال بأنه سيطلقها إذا زاد وزنها.

حيث قال: "هطلقها لو تخنت"، لكن الفنانة نجلاء بدر أوضحت حقيقة تصريح زوجها من خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج تفاصيل.

وقالت: "كان بيهزر.. ده هو اللي تخن، أنا بذله بسبب الجملة دي، جزء من حبي ليه هو خفة دمه وبساطة الأمور عنده، وحنين وعشرته حلوة وكريم الأخلاق وعنده مميزات كتيرة وربنا عوضني به وهو الأب والزوج والابن".

كما تحدثت نجلاء بدر خلال المداخلة عن نجاح مسلسلها "صوت وصورة" قائلة: "اتفاجأت بنجاح مسلسل صوت وصورة ومتوقعتش أنه يحقق نسب المشاهدة والضجة بسبب أحداث فلسطين، يعني مكنتش متوقعة أن حد يشوف المسلسل أو يسمع عننا وده اللي فاجأني".

يجدر بالذكر أن مسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، وآخرين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.