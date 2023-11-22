انت الان تتابع خبر هذه الطفلة هي فنانة مصرية شهيرة تزوجت ممثل عالمي دخل الإسلام على يدها.. لن تتوقعوا من هي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت صفحات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير صورة لفنانة مصرية شهيرة وهي ما تزال في مرحلة الطفولة.

وخطفت فاتن حمامة الأنظار بهذه الصورة التي ظهرت فيها جميلة الملامح، واحتفضت بهذا السحر والجمال حتى في سن متقدمة.

أما عن حياتها الخاصة، فقد تزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات، كان الأول في عام 1947 حيث تزوجت من المخرج عز الدين ذو الفقار أثناء تصوير فيلم أبو زيد الهلالي (1947).

أسسا معًا شركة إنتاج سينمائية قامت بإنتاج فيلم موعد مع الحياة (1954) (وكان هذا الفيلم سبب إطلاق النقاد لقب سيدة الشاشة العربية عليها).

وظلّت منذ ذلك اليوم وحتى آخر أعمالها وجه القمر (2000) صاحبة أعلى أجر على صعيد الفنانات. انتهت العلاقة مع ذو الفقار بالطلاق عام 1954.

وفي أحد المقابلات الصحفية فإن علاقتها بذي الفقار تدهورت لأنها اكتشفت أن علاقتها معه كانت علاقة تلميذة مبهورة بحب الفن وإنجذبت لأستاذ كبير يكبرها بأعوام عديدة.

وتزوجت عام 1955 من الفنان عمر الشريف، الذي دخل الاسلام من أجل الزواج بها، وكانت سعيدة مع الشريف وكانت تعيش في حلم لا تريده أن ينتهي، ولكن الشائعات من جهة وكونها وعلى لسانها كانت «شديدة الغيرة عليه» مما أدى إلى استحالة استمرار الزواج.

وبعد انفصالها عن عمر الشريف بعام واحد فقط، تزوجت من طبيب الأشعة الدكتور محمد عبد الوهاب عام 1975، وظلت تعيش معه في هدوء حتى وفاتها.