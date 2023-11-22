هجوم ابن براد بيت بالتبني على والده: حقير من الطراز العالمي

هجوم ابن براد بيت بالتبني على والده

وتحدث باكس ابن براد بيت بالتبني من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات انستحرام، إن والده بالتبني النجم العالمي يجعل أطفاله الأربعة يرتجفون من الخوف، ونشر صورة لبراد بيت أثناء تسلمه جائزة الأوسكار ومعها رسالة شديدة اللهجة وعنيفة كثيراً.

وأما عن هجوم ابن براد بيت بالتبني على والده فهو جاء على هيئة رسالة عنيفة له، وقال فيها “عيد أب سعيد لهذا العالم! أنت تثبت مرارًا وتكرارًا أنك فظيع وحقير، ليس لديك أي اعتبار أو تعاطف تجاه أطفالك الأربعة الصغار الذين يرتجفون خوفًا في حضورك”.

واستكمل قائلاً “لن تفهم أبدًا الضرر الذي سببته لعائلتي؛ لأنك غير قادر على القيام بذلك. لقد جعلت حياة المقربين منك جحيمًا دائمًا، يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة سوف تظهر للنور يومًا ما”.

ابن انجلينا جولي وبراد بيت بالتبني

وتبنت العالمية انجلينا جولي وبراد بيت الشاب باكس وهو كان عمره 3 سنوات، وهذا بعدما تخلت عنه والدته البيولوجية وهو طفل رضيع، وكان يوجد في دار الأيتام التي توجد في فيتنام عام 2007 وفي العام الذي يأتي بعده تبناه بيت، وانفصلوا بعد عامين من زواجهم وظل الأطفال مع والدتهم وسط التقارير الخاصة بالمشاجرة على متن طائرة بين الابن مادوكس وبيت.