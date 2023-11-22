آيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها: "كل سنة وأنا طيبة"

القاهرة - محمد ابراهيم - إحتفلت الفنانه آيتن عامر بعيد ميلادها، حيث شاركت صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



عيد ميلاد آيتن عامر

ونشرت آيتن صورة لها، وظهرت فيها وهي ترتدي فستان قصير وتركت شعرها منسدلا على الأكتاف، ووضعت مكياج هادئ مما أبرز جمال ملامحها.



وعلقت على الصورة قائلة: “كل سنة وأنا طيبه”.





نبذة عن آيتن عامر





ولدت أيتن عامر عام 1986، في الإسكندرية.

أيتن هي شقيقة الفنانة وفاء عامر الصغرى.

دخلت أيتن مجال التمثيل عام 2004 بالمشاركة في مسلسل ملح الأرض.

حققت شهرة واسعة بعد مشاركتها في مسلسل حضرة المتهم أبي، ثم الدالي مع الفنان نور الشريف.

تزوجت من المصور محمد عز،و انفصلا بعد 6 أعوام من الارتباط.





أحدث أعمال آيتن عامر الفنية





ويعرض حاليا في السينمات لـ آيتن عامر فيلم بلوموندو والذي تدور أحداثه حول بلوموندو الشخصية التي يُجسدها حسن الرداد، وهو شابوسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته،ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.





أبطال فيلم بلوموندو





بطولة حسن الرداد كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان،ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة. الفيلم الذي تأليفه حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، يقدم قصة كوميدية حولتميم بلوموندو الذي يُنظم حفلة عزوبية خلال سفر زوجته، لكن الأمور تأخذ منحى غير متوقع.

آخر أعمال آيتن عامر





ويذكر أن أخر أعمال الفنانة آيتن عامر هو مسلسل "مكتوب عليا" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022. وكانت بطلة العملبجانب الفنانين الآخرين مثل أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة. حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يلتقي الشاب "جلال" بشخص يقوم بمسحذراعه بمادة مسحورة من زجاجة مسك، ينتابه مفاجأة عندما يجد أن كل ما سيحدث له خلال الساعات المقبلة مكتوب على ذراعيه، وبسبباكتشافه أمورًا خطيرة ستحدث له، يجد نفسه في ورطة.