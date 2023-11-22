محمد فراج: "بطن الحوت" قصة حقيقية عن الصراع بين الجماعات السلفية وتجار المخدرات

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنات محمد فراج عن تفاصيل مسلسله الأخير "بطن الحوت" الذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد.

وقال فراج في تصريحات تلفزيونية: "شعار الحكاية الأساسي هو صراع أخوين، بنكهة مصرية خالصة في عمل درامي صعب الكتابة والتنفيذ، حيث يطرح العمل قصة حقيقية عن الصراع بين الجماعات السلفية وتجار المخدرات والبني آدمين الذين يعيشون تحت خط الفقر في البلد، والعلاقات التي تجمع أبطال الحدوتة".

وتابع: “أقدم في المسلسل شخصية ضياء العمري، وهو شقيق هلال العمري (باسم سمرة)، والابن الأصغر لأفراح (سماح أنور)، والقصة واقعية ودرجة التشويق فيها تزيد تباعًا خلال الأحداث وحلقة بعد أخرى، والصراع بين الأخوين سيتسمر طوال الوقت، وسنفهم لماذا قررت الأم أن تكون قاسية على أحد الأبناء وحنونة على الآخر، وما الذي ولّد هذه المشاعر عندها؟”

وأكد فراج إلى أن أحداث العمل ستقوده ورد (أسماء أبو اليزيد) وهي طليقة هلال، التي يجد نفسه ضمن ظروف الحكاية مضطرًا للزواج بها من أجل تيسير مصالح العمل إثر سجن هلال".

أشاد محمد فراج باختيار صناع العمل لأماكن التصوير قائلا: "الحارات الشعبية يتم التصوير فيها لأوّل مرة، والأماكن التي تتنقل بينها الشخصيات تعكس زحمة الشارع المصري والأحياء الشعبية والحركة والصخب".

وعن تعاون المتجدد مع منصة شاهد، قال فراج: "شعرت أنها منصة تغييرية قادمة إلينا منذ إطلاقها وتمنيت التعاون معها، ولمست لاحقًا أننا أمام فكر مختلف عن السائد، وطريقة تنفيذ إنتاجات درامية بصيغة مغايرة لما كان يحصل سابقًا".

مسلسل بطن الحوت

وتدور أحداث مسلسل "بطن الحوت" في إطار تشويقي درامي أكشن حول رجل أعمال يعمل في صناعة الفخار، ولكنه يتورط في العمل مع الجماعات السلفية المتطرفة ويدخل في عدة صراعات وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل بطن الحوت

يضم مسلسل "بطن الحوت" عدد من الفنانين منهم: محمد فراج، باسم سمرة، عبد العزيز مخيون، أسماء أبو اليزيد، بسمة، يوسف عثمان، هاجر السراج، وتأليف وتحت قيادة المخرج أحمد فوزي صالح.