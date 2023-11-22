في عيد ميلاد آيتن عامر.. تعرف على اسمها الحقيقي وأهم أعمالها الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم الأربعاء، الموافق 22 من نوفمبر عيد ميلاد الفنانة آيتن عامر، فهي من مواليد 22 نوفمبر 1986، وقد أكملت اليوم عامهاالـ37.





أبرز المعلومات عن آيتن عامر في عيد ميلادها



إسم آيتن الحقيقي هو سمر، ولكنها اختارت آيتن ليكون اسمها الفني، وقد بدأت مشوارها الفني عام 2004، وحققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها بمسلسل الدالي.



ولدت أيتن عامر عام 1986، في الإسكندرية، أيتن هي شقيقة الفنانة وفاء عامر الصغرى، وبسن 4 سنوات انتقلت للإقامة في القاهرة تخرجت في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل واﻹخراج، حيث لم تلعب صلة القرابة بينها وبين شقيقتها الفنانة وفاء عامر أي دور فيدخولها عالم الفن، فالخطوة الأولى لها كانت بمقابلة الفنان محمد صبحي، والذي قابلته صدفة والذي قابلته صدفة أثناء تصويره أحدالمسلسلات التي تشارك فيه شقيقتها. عملت لفترة كموديل ثم توقفت، وأفادتها تلك التجربة كثيرا في كسر الرهبة والخوف في الوقوف أمام الكاميرا، وكان أول تألقها بظهورها في مسلسل حضرة المتهم أبي أمام النجم الكبير نور الشريف.

تزوجت من المصور محمد عز،و انفصلا بعد 6 أعوام من الارتباط.





أعمال آيتن عامر السينمائية





وشاركت آين في الكثير من الأفلام السينمائية وهم: رامي الاعتصامي، شارع الهرم، بنات العم، حصل خير، ساعة ونص، 30 فبراير، علىجثتي، هرج ومرج وآخرهم بلوموندو.





أعمال آيتن عامر الدرامية





وقامت أيتن عامر بالمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية منها: الدالي، أفراح إبليس، كيد النسا، فرح العمدة، كاريوكا، الزوجة الرابعة،الزوجة الثانية، الوالدة باشا.





أحدث أعمال آيتن عامر





ويعرض حاليا لآيتن في السينمات فيلم بلوموندو والذي تدور أحداثه حول بلوموندو الشخصية التي يُجسدها حسن الرداد، وهو شاب وسيميعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل فيصراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.





أبطال فيلم بلوموندو





بطولة حسن الرداد كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان،ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة. الفيلم الذي تأليفه حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، يقدم قصة كوميدية حولتميم بلوموندو الذي يُنظم حفلة عزوبية خلال سفر زوجته، لكن الأمور تأخذ منحى غير متوقع.





اخر أعمال الفنانة آيتن عامر

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة آيتن عامر هو مسلسل "مكتوب عليا" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022. وكانت بطلة العملبجانب الفنانين الآخرين مثل أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة. حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يلتقي الشاب "جلال" بشخص يقوم بمسحذراعه بمادة مسحورة من زجاجة مسك، ينتابه مفاجأة عندما يجد أن كل ما سيحدث له خلال الساعات المقبلة مكتوب على ذراعيه، وبسبب اكتشافه أمورًا خطيرة ستحدث له، يجد نفسه في ورطة.