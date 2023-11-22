انت الان تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل زوجة الفنان الراحل أشرف مصيلحي تفجر مفاجأة: "هذا الفنان اعطاه شوال فلوس قبل وفاته"! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خيم الحزن في الوسط الفني بعد وفاة أشرف مصيلحي، حيث عبر جميع الفنانين عن حزنهم الشديد لرحيل هامة من هامات الفن.

وقبل رحيل الفنان أشرف مصيلحي بأيام، فجرت زوجته مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت اسم الفنان الذي وقف معه أثناء فترة مرضه.

ومن خلال تصريحات صحفية، كشفت منال الصيفي عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الراحل أشرف مصيلحي، والتي كانت قد بدأت في التدهور.

منال الصيفي أكدت أن علاقة الراحل أشرف مصيلحي بزملائه كانت علاقة قوية وجيدة للغاية، مما دفع كثيرين منهم للتعاون وعرض المساعدات المادية عليها خلال رحلة علاجه بعد إصابته بالسرطان منذ 3 سنوات.

وقالت زوجة أشرف مصيلحي أن الفنان محمد هنيدي كان قد أرسل لها جوالا مليئاً بالنقود، للمساهمة في علاج أشرف مصيلحي، لتوضح أنها كانت تبكي أحياناً من حب أصدقائه.