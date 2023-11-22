انت الان تتابع خبر عدد المرات التي اجهضت الفنانة آمال رمزي نفسها سيصدمكم.. المفاجأة في عدد زيجاتها !تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد غياب طويل، فاجأت الفنانة المصرية امال رمزي الجمهور بتصريحات كشفت من خلالها اسرارها الشخصية والتي ظلت محافظة عليها كل هذه المدة.

امال رمزي تحدثت عن عدد زيجاتها وعدد المرات التي قامت باجهاض نفسها حتى لاتنجب أطفال، الأمر الذي صدم الجمهور.

وعبر برنامج القاهرة اليوم، استضافت الاعلامية نانسي مجدي، الفنانة امال رمزي لتكشف تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية التي كانت محل جدل.

وقالت آمال أنها أجهضت نفسها حوالي 15 مرة، وذلك لعدم رغبتها في الإنجاب، ونفت شعورها بالندم في أي وقت من الأوقات، خاصة أنها اعتبرت أبناء أشقاءها أنهم أولادها.

من جانبه، كانت تحدثت أمال رمزي عن زيجاتها، فقالت: الزيجة الأولى كان عندي 17 سنة وكان بيني وبينه 12 سنة، كنت متزوجة من المخرج كمال صلاح الدين لكن وخاني مع راقصة من بتوع زمان ولاد الحلال قالولي وروحت قفشته لأنه كان بيستنها كل يوم في الكازينو، واللي بلغني ارملة بليغ حمدي وهي واختها كانوا في الوسط ومش بسامح في الخيانة

وتابعت حديثها، قائلة: أنا اتجوزت 4 مرات والزيجة التانية كان مهندس ومقاول وقعدت معاه 20 سنة وكان كويس لدرجة انه انتجلي، وكان بيغير عليا وحبني انا وأسرتي.

وعن الأنباء المترددة بشأن زواجها مرة أخرى خلال الفترة الحالية، فقالت: :غلط طبعا ده كلام جرايد لأني أرملة بطل من أبطال الصاعقة ومستحيل اتجوز بعده، وهو حبني الحب الحقيقي كان بيشلني يطلعني الدور السادس وعمه وزير الدفاع وكلهم عيلة مرموقة.

ولدت امال رمزي بالاسكندرية يوم 6 يونيو 1939، اسمها الحقيقي "كمالات عباس نسيم" وهو اسم تركي اختاره جدها لها، ولصعوبة نطق الاسم كان الجميع ينادوها باسم آمال، عشقت التمثيل منذ صغرها لدرجة أنها كانت تقلد مدرس العربي لزملائها بطريقة كوميدية عندما يخرج من الفصل.