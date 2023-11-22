دعما لفلسطين.. كاظم الساهر يستعد لطرح أغنية “Hold Your Fire”

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان كاظم الساهر، عن إطلاقه لمبادرة جديدة بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، والتي من خلالها يستعد لطرح أغنيته الجديدة Hold Your Fire – أوقفوا النار بالإنجليزية، وذلك يوم الخميس 23 نوفمبر دعما لفلسطين وهي من تلحينه وكلمات توم لو.





كاظم الساهر يطلق مبادرة لدعم فلسطين





وشارك الساهر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام يكشف من خلالها عن موعد طرح الأغنية.

وعلق عليها قائلا: بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، يقدم كاظم الساهر أغنية HOLd your Fireمن تلحينه.

وتابع: "تهدف هذه المبادرة إلى استخدام الموسيقى كوسيلة لدعم السلام والجهود الإنسانية. الأغنية باللغة الإنجليزية تسعى للوصول إلىجمهور عالمي وتسليط الضوء على العمل الإنساني، وسيتم التبرع بعائداتها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية. موعد إطلاق الأغنية هويوم الخميس، 23 نوفمبر ابحث عنه على جميع خدمات البث الرئيسية من خلال الرابط في البايو.





كاظم الساهر يعلن تأجيل حفلاته





وكان قد نشر كاظم الساهر منذ أيام اعتذاره عن تقديم الحفلات: "بسبب الظروف المأسوية في غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلىأجلغير مسمّى. وسيتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن. ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخففمعاناةأحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود.





لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائيًا إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه. وأما الذيناشتروابطاقاتهم نقدًا فسيتم الاتصال بهم خلال الايام القليلة القادمة وإعادة المبلغ نقدًا في نقاط البيع لدينا"





آخر أعمال كاظم الساهر





يذكر أن آخر أعماله هي أغنية "جاءت معذبتي" التي قدمها الفنان كاظم الساهر، يتناول الفنان موضوع الحب والعواطف بشكل عاطفي. يعبّر عن مشاعره وحبه لمن جاءت معذبته، ويصفها بأنها باقة ورد رومانسية. يستخدم الكلمات الرشيقة واللحن المميز للموسيقار طلال لنقلهذهالأحاسيس. الأغنية تجمع بين عناصر الطرب والأحاسيس لتقديم تجربة موسيقية شرقية متجددة. ويعبر كاظم الساهر عن سعادته بهذاالعمل وتعاونه مع الموسيقار طلال في تقديم أعمال فنية جديدة تسير على خطى مبتكرة وجديدة.



