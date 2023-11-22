عصام عمر يتيم بالمؤسسة عقابية في "بطن الحوت"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان عصام عمر تفاصيل دوره في مسلسل "بطن الحوت" للنجم باسم سمرة والفنان محمد فراج الذي يعرض حاليا عبر منصة "شاهد".

وقال عصام عمر في تصريحات تلفزيونية: "أقدم في العمل شخصية بكر، وهو شاب يتيم لا عائلة له إلا عائلة ضياء (محمد فراج)، الصديق المقرب والأخ الأكبر له، بعدما احتضنه إثر خروجه من المؤسسة العقابية".

وأضاف: "بكر ممتن لضياء، وهذا الأخير أراد العمل في صناعة الفخار بعيدًا عن المشاكل، لكن الأحداث تأخذه في الاتجاه المعاكس، وتجبره على القيام بأشياء لا يريدها، وهو لا يستطيع أن يترك ضياء لأنه يحمل له الاحترام طوال الوقت".

وأعرب عصام عمر عن سعادته بالعمل مع قامات كبيرة بين نجوم شباب وممثلين مخضرمين في هذا العمل.

مسلسل بطن الحوت

وتدور أحداث مسلسل "بطن الحوت" في إطار تشويقي درامي أكشن حول رجل أعمال يعمل في صناعة الفخار، ولكنه يتورط في العمل مع الجماعات السلفية المتطرفة ويدخل في عدة صراعات وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل بطن الحوت

يضم مسلسل "بطن الحوت" عدد من الفنانين منهم: محمد فراج، باسم سمرة، عبد العزيز مخيون، أسماء أبو اليزيد، بسمة، يوسف عثمان، هاجر السراج، وتأليف وتحت قيادة المخرج أحمد فوزي صالح.