صلاح عبد الله يعلق على أحداث غزة: "بقينا محتاجين هدنة"

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أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان صلاح عبد الله على أحداث غزة الحالية من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “ أكس”.

وكتب صلاح عبد الله: "دا إحنا بقينا محتاجين هُدنة من المتابعة ‏فما بالكم بالأحباب في غزة.. ‏⁧إرحمهم يا الله‬⁩.. أنصرهم يا الله‬⁩ ⁧وعوضهم يا الله‬⁩".

يشارك الفنان صلاح عبد الله في فيلم “ ع الماشي” حيث يجسد دور والد الفنان علي ربيع في الأحداث.

أبطال العمل

الفيلم من بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، وآية سماحة، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.

يترقب جمهور النجم صلاح عبدالله أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا، ومن المقرر أن يتم العرض خلال الماراثون الرمضاني 2024.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، هدى الإتربي، وحنان يوسف، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

سفاح الجيزة

والجدير بالذكر آخر ظهور للفنان صلاح عبدالله مسلسل “سفاح الجيزة”، والذي حاز على إعجاب الجماهير، وتصدر المسلسل تريند فور عرضه على الشاشة، وهو بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، حنان يوسف، وآخرون من النجوم.

وحرص النجم صلاح عبدالله على دعم الممثلة والإعلامية نجوى إبراهيم بعد تعرضها مضايقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث شارك بمنشور عبر فيه عن حبه ودعمه الشديد لها، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل مقاطع الفيديوهات على "إنستجرام" وعلق قائلًا: "اللي قالوا الكلام ده يا هانم لسانهُم عايز قطعُه، وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه".



وأضاف: “ولما جيتلك مع بنتي من ٨ سنين تقريبًا ومن كتر حبي فيكي وإحترامي وتقديري ليكي غنتلك، يا ريت تشوفي الكلام العسل والهاشتاج اللي إنتشر، ماما نجوى”.