بوسي شلبي تهنىء هند صبري بمناسبة عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة هند صبري بمناسبة عيد ميلادها عبر ستوري على حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتبت بوسي شلبي: “كل سنة ومبدعة الفن هند صبري طيبة”.

عيد ميلاد هند صبري

احتفلت أمس الفنانة هند صبرى بعيد ميلادها الـ 44 في 20 نوفمبر، فنانة تونسية حققت نجاحًا كبيرًا في عالم السينما والتليفزيون، ونجحت هند في إثبات أن الجنسية لم تكن يومًا عائقًا أمام الإبداع واللغة واللهجة حواجز تنهار أمام الموهبة، قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية والتونسية.

مفترق طرق

انتهت الفنانة هند صبري من مسلسل مفترق طرق، وتجسد هند صبري، خلال أحداث المسلسل شخصية محامية، تعمل في مكتب المحاماة الذي يمتلكه إياد نصار، بعد أن يدخل زوجها ماجد المصري السجن، بسبب قضايا فساد، وتجمعهما مواقف عديدة خلال عملها في مكتبه، ويضم مسلسل مفترق طرق بجانب الفنانة هند صبري، مجموعة من النجوم أبرزهم: ماجد المصري، إياد نصار، جومانا مراد، علي الطيب، نهى عابدين، وعدد من ضيوف الشرف، من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج محمد مشيش.

فضل ونعمة

وأيضا كان آخر فيلم لها هو «فضل ونعمة»، بطولة كل من: ماجد الكدوانى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندي، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وشاركت في مسلسل "البحث عن علا"، بطولة الفنانة هند صبري والفنانة سوسن بدر، الفنان هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وانضم إلى العمل نجوم آخرين لم يكونوا في الجزء الأول وهم الفنان باسل خياط، والعمل من تأليف غادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.