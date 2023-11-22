حنان مطاوع تعلق على نجاح "صوت وصورة"

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة حنان مطاوع، على نجاح مسلسل “ صوت وصورة” من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

كتبت حنان مطاوع: "اللهم لك الحمد (صوت وصورة) تريند علي مدار أيام".

صوت وصورة يتصدر التريند

تصدرت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة تريند محركات البحث المختلف، وذلك بعد الكشف القاتل الحقيقي والذي طال انتظاره خلال الحلقات.

وتفاعل الجمهور مع الحلقة بشكل كبير وملحوظ وخاصة أن القاتل كان بعيد تماما عن توقعاتهم، وعبروا عن صدمتهم على الأمر من خلال منصة اكس.

وفي سياق مختلف، حقق مسلسل "صوت وصورة" نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته عبر شاشة dmc، وذلك لعدة عوامل أهمها فريق العمل الذي أظهر العديد من مواهبه المختلفة وحاز على إشادات كبيرة، وكان من أبرز هؤلاء حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، فدوي عابد، وغيرهم.

وقصة العمل التي تناقش عدد من القضايا الهامة ولعل أهمها قضية الذكاء الإصطناعي، وغيرهم.

صوت وصورة

مسلسل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل صوت وصورة يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.