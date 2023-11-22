ضمن احتفالات أبو ظبي.. أحلام تروج لحفلها الغنائي بالإمارات

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، لإحياء حفل غنائي، يوم الجمعة المقبلة الموافق 1 من ديسمبر، وذلك ضمن إحتفالات أبو ظبي، التي تقام إحتفالا بالعيد الوطني الـ 52 لدولة الإمارات.





أحلام تحيي حفلا بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات





وشاركت أحلام الفيديو الترويجي للحفل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت أحلام على الفيديو قائلة: “ ضمن احتفالات أبو ظبي بالعيد الوطني 52 لبلادي الغالية الإمارات التقي فيكم بالحب والغلا جمهوري الغالي مع اخواتي حسين الجسمي وبلقيس.









أحلام تروج لأغنيتها صوت الأنا





روجت النجمة أحلام الشامسي لطرح أغنيتها الجديدة والتي بعنوان "صوت الأنا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





أغنية صوت الأنا لـ أحلام





وشاركت أحلام صورة ظهرت فيها بفستان باللون الأزرق الداكن وعلقت عليها قائلة: مستحيل اصدق ان جمهوري حمل تسع شهور ولو تحلفون لي مستحيل اصددددق صبر كرواااااااا تورا تورا باي احببببببكم صوت الأنا قررررررررررررررريب عطوا سداااااااح فرررررصه وهذي الصوره تصبيره شسوي احببببكم.





آخر أعمال أحلام





طرحت المطربة أحلام آخر أعمالها الغنائية، وهي تتر مسلسل مجاريح عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع النمصات الاستماع في الوطن العربي، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، والأغنية من كلمات عبد اللطيف البناي، وألحان ناصر الصالح، توزيع هشام السكران، وتوزيع وتريات تامر غنيم.