ثراء جبيل تروج للموسم الثاني من مسرحية "وعملت إيه فينا السنين" (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانه ثراء جبيل لإعادة عرض مسرحيتها "وعملت إيه فينا السنين"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





مسرحية وعملت إيه فينا السنين



وشاركت ثراء البوستر الرسمي للمسرحية عبر حسابها في إنستجرام وعلقت عليه قائلة: وعملت ايه فينا السنين" هو عرض مسرحي عن ثنائي معاصر يحاولان التعبير عن مشاعرهما تجاه بعضهما البعض فى مراحل مختلفة من علاقتهما فى ظل حضور أصواتهما الداخلية فىنفس المكان تطرح المسرحية حالة التباين بين ما نفكر فيه وما نقوله فى اطار الحب والعلاقات. 2، 3، 4 ديسمبر 2023 الساعة ٧:٣٠ مساء مسرح الفلكي– شارع محمد محمود، وسط البلد.





وتابعت: المسرحية تمثيل: ثراء جيبل – يوسف حشيش ريم الحبيبى – محمد سمير مساعدة مخرج: سالي بازى إدارة خشبة مسرح: لولوة درة تصميم ديكور وملابس: منة جنيدى تصميم بوستر: ياسمين علاء تصوير بوستر: سها علاء تصميم إضاءة: شريف الدالى فنى إضاءة: عمرو طه تأليف وإخراج: محمد سمير.





ورق التوت





ويعرض لـ ثراء حاليًا مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوىعثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم،مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.





آخر أعمال ثراء جبيل





يذكر أن آخر أعمال ثراء جبيل فى السينما فيلم "رهبة" الذى عرض فى مايو الماضى، وهو بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، سماإبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، ندا بجهت من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق وتدور أحداثه فى إطار شعبى كوميدى.

