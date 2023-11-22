نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة عن مقتل فرح عمر وربيع معماري: "نشهد اليوم بداية نهاية إسرائيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المطرب راغب علامة عن حزنة الشديد عن مقتل مراسلة قناة الميادين فرح عمر، والمصور الصحفي المرافق لها ربيع معماري، أثناء أداء عملهما، خلال قصف الإحتلال الصهيوني علي أراضي غزة المحتلة، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "إكس".

وكتب راغب علامة تغريدة قال فيها: "أحر التعازي للإعلام الحر وللميادين ولشعب لبنان وشعب فلسطين بوفاة الشهداء فرح عمر وربيع المعماري، بعد أن استهدفهم العدو الإجرامي خلال ممارسة عملهم الشريف لكي يخفي هزائمه العظيمة باستهداف المدنيين والصحفيين".

وأضاف: "إننا نشهد اليوم بداية نهاية إسرائيل التي ارتكبت أفظع المجازر بحق المدنيين والأطفال العزل وانتهكت كل القوانين الدولية

واستكمل حديثه قائلا: "بعد اليوم على العالم الحر أن يعمل لمحاسبة المجرمين في كل المحاكم الجنائية الدولية ولهم أيضًا حساب رب العالمين بإذن الله".

قصف الإعلام الفلسطيني

وأكد رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين غسان بن جدو في نعيه للصحفيين أن "الاحتلال استهدف موكب الميادين بشكل مباشر ومقصود قطعا، وتابع متوجهًا إلى الاحتلال الإسرائيلي: "باقون ومستمرون في تغطيتنا وعملنا الصحفي الشريف، الذي تُعّد أولويته تغطية جرائم الاحتلال في غزة والضفة وفلسطين ولبنان".

شبكة الميادين، التي يعمل فيها المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري، أعادت عرض الرسالة الأخيرة لفرح عمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ظهرت الرسالة ضمن تغطية مباشرة للأحداث في جنوب لبنان، حيث شارك المصور ربيع المعماري في نقل التغطية بالصوت والصورة إلى جانب فرح عمر.

رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين، غسان بن جدو، أكد خلال نعيه للصحفيين أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مباشرة وبشكل مقصود موكب الميادين. وأعلن متوجهًا رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأنهم باقون ومستمرون في تغطية الأحداث والعمل الصحفي الشريف، مع التأكيد على أن أولويتهم تبقى تغطية جرائم الاحتلال في غزة والضفة وفلسطين ولبنان.