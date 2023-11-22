شريف سلامة يشارك البرومو الرسمي لـ "العودة" (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان شريف سلامة، الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد “العودة”، الذي يقوم ببطولته، ومن المقرر عرضه ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري على شاشة قناة dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية، وأيضا منصة VIU.





مسلسل العودة لـ شريف سلامة

ونشر سلامة البرومو الرسمي لمسلسله العودة وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق على البرومو قائلا: “العودة”.





وكشف إعلان مسلسل العودة عن رحلة يقوم بها بطل العمل شريف سلامة الذي يجسد شخصية “آدم” وبحثه عن شقيقه، واضطراره لترك الأقصر، كما نعرف من خلال الإعلان عن فشل علاقة حبه مع تارا عماد.





أحداث مسلسل العودة

مسلسل العودة تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويناقش بعض القضايا الهامة في المجتمع، وتم تصوير العمل في الأقصر، والعمل مكون من 30 حلقة.









أبطال مسلسل العودة

مسلسل العودة من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، محمد رضوان، عصام السقا، وليد فواز، ولاء الشريف، تامر نبيل، صفاءالطوخي، بسنت شوقي، فتوح أحمد، أحمد عبد الحميد، أحمد والي، سارة نور، محمد عبد العظيم، وشاهيستا سعد، هاجر الشرنوبي،والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.