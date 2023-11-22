عاصي الحلاني عن قتل ربيع معماري وفرح عمر: "العدو الصهيوني اعتاد على قمع صوت الحق"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المطرب عاصي الحلاني عن إستيائة لما يحدث في فلسطين الفترة الحالية وقتل فرح عمر، والمصور الصحفي ربيع معماري، خلال استهداف القصف الإسرائيلي مراسلة قناة الميادين أثناء عملهما، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "إكس".

عاصي الحلاني: يد الإجرام تستهدف الإعلام اللبناني والعربي

ونشر عاصي الحلاني علي صفحته الشخصية صورة فرح عمر وربيع معماري، وعلق عليها قائلا: "يد الإجرام تستهدف الإعلام اللبناني والعربي لإسكات الكلمة الحرة هكذا اعتاد العدو الصهيوني على قمع صوت الحق.. أحر التعازي والمواساة لأهالي الشهداء ولقناة الميادين راجيًا من الله أن يتغمدهم بواسع رحمته".

القضية الفلسطينية

وأكد رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين غسان بن جدو في نعيه للصحفيين أن "الاحتلال استهدف موكب الميادين بشكل مباشر ومقصود قطعا، وتابع متوجهًا إلى الاحتلال الإسرائيلي: "باقون ومستمرون في تغطيتنا وعملنا الصحفي الشريف، الذي تُعّد أولويته تغطية جرائم الاحتلال في غزة والضفة وفلسطين ولبنان".

شبكة الميادين، التي يعمل فيها المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري، أعادت عرض الرسالة الأخيرة لفرح عمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ظهرت الرسالة ضمن تغطية مباشرة للأحداث في جنوب لبنان، حيث شارك المصور ربيع المعماري في نقل التغطية بالصوت والصورة إلى جانب فرح عمر.

رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين، غسان بن جدو، أكد خلال نعيه للصحفيين أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مباشرة وبشكل مقصود موكب الميادين. وأعلن متوجهًا رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأنهم باقون ومستمرون في تغطية الأحداث والعمل الصحفي الشريف، مع التأكيد على أن أولويتهم تبقى تغطية جرائم الاحتلال في غزة والضفة وفلسطين ولبنان.