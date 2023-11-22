نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع غزة.. سيمون تطرح أغنية "رمز الصمود" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانه سيمون، خلال الساعات الأخيرة أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “رمز الصمود” والتي تدعم من خلالها القضية الفلسطينية وأهل غزة، وذلك عبر قناتها الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





أغنية رمز الصمود لـ سيمون





وأغنية رمز الصمود من انتاج مصر ميديا برودكشن احمد خيرت كلمات المستشار اشرف الخولي الحان: احمد البرازيلي توزيع اميرطاحون مهندس صوت محمد الجيار.





كلمات أغنية رمز الصمود



لكل من تعدى الحدود

الارض حتما ستعود

دمروا واقتلوا

استغلوا ضعفنا الموجود

ان وعد الله آت

لبتر شركم الموجود

تفوح من قبر الشهداء

رائحة الورود

لستم على الله

بأقوى من عاد وثمود

ان وعد الله آت

هو القوي

هو الودود

وللعرب جمعا اقول

قوتنا فى وحدتنا

فنحن

رمز الصمود

ان وعد الله آت

هو القوي هو الودود

وللعرب جمعا اقول

قوتنا فى وحدتنا

فنحن رمز الصمود

آخر أعمال سيمون



ويذكر أن اخر أعمال الفنانة سيموت أغنية اتغير عشاني، من فيلم بدلة وفستان والذي نالت على إعجاب الجمهور فور إصدارها، واشتهرتسيمون من بين وسطجيلها بالتنوع، فهي أيقونة الموضة ماضيا وحاضر، فتميزت بالكاريزما، والصوت الناعم الذي ياخذك إلى عالم بعيد.





كلمات أغنية اتغير عشاني لـ سيمون





اتغير عشاني لو تقدر وأنا عشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر.

