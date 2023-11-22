الممثل التركي إبراهيم تشيليكول ينضم لأسرة مسلسل "للموت"

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أحمد جودة - القاهرة - انضم الممثل التركي ابراهيم تشيليكول لأسرة مسلسل "للموت"، ومن المقرر أن يتم عرض العمل خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ على قناة Kanal D.



تعرف على شخصية ابراهيم تشيليكول في "للموت"

سوف يجسد ابراهيم شخصية هاكان، والذي يتعرض لمواقف صعبة وستدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.



مسلسل للموت اللبناني يتحول لنسخة تركيا

وفي سياق منفصل، وقع المنتج جمال سنان صاحب شركة ايغل فيلمز مع شركة D Media والسيد مراد يانسي رئيس مجلس ادارة Demirören TV Group، اتفاقًا سيتم بموجبه تحويل مسلسل (للموت) لنسخة تركية، بنجوم أتراك يقدمون الشخصيات.



معلومات عن إبراهيم تشيليكول



إبراهيم تشيليكول من مواليد 14 فبراير 1982 هو عارض أزياء سابق وممثل تركي.

بدأ حياته كلاعب كرة سلة محترف وبسبب مقوماته الجسدية ووسامته دخل مجال عرض الأزياء.



بداية إبراهيم تشيليكول الفنية

بدأ انطلاقه الفني في فيلم باتوراي، ثم شارك بفيلم السلطان الفاتح، ليواصل تألقه في الدراما التلفزيونية من خلال مجموعة من المسلسلات أهمها مسلسل عفت مع الممثلة دنيز شاكر ومسلسل ردة فعل ومسلسل الرحمة، ومسلسلحب أبيض وأسود.