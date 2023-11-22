سماح أنور تدعم نجوى إبراهيم بطريقة مؤثرة



القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة سماح أنور على دعم الممثلة والاعلامية نجوى ابراهيم بعد تعرضها للكثير من الانتقادات خلال مواقع التواصل الاجتماعي، جمهورها صورة نجوى ابراهيم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالصورة تعليقا قالت فيه: "الأستاذة الإعلامية بحق نجوى هانم ابراهيم انتي جميلة وقيمة وعظيمة وعقلك بيت نور طاغي فعلا ولا يتسق ذلك مع الظلام والقبح هذا الزمن".



وأضافت:" له مريديه زمن الظلم والظلام والحرب في كل مكان حتى داخل البيت الواحد، وحتى الشخص الواحد تجديه يحارب نفسه مخلصا لظلامه وكارها لخيره ".

وتابعت:" لا يهمك من المنقلبين على ذكائهم وعلى الحياة وعلى النور فهم اهل لزمانهم الموبوء بهم ".



تعليقات الجمهور على منشور سماح انور

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عندك حق، فعلا مين ميعرفش ماما نجوى وأعمالها المهمة، احنا في زمن السويشيال ميديا اتوقعي اي حاجة ممكن تحصل، ربنا يحفظنا جميعًا، وغيرها من التعليقات.



مشاركة سماح أنور في "فرقة الموت"

وعلى صعيد آخر، تشارك الفنانة سماح أنور من خلال فيلم "فرقة الموت"،

أبطال فيلم "فرقة الموت"

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرز هم، أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار اكشن مثير ويجسد أحمد عز شخصية ضابط.

آخر أعمال سماح أنور

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة سماح أنور مسلسل الصندوق المكون من 15 حلقة وبطولة أحمد داش هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، كريم سرور، بسام رجب، محمد التاجى، كريمة منصور، وعدد من ضيوف الشرف، منهم ريهام عبد الغفور، تارا عماد، أحمد خالد صالح من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.