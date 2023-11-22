نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأييده لفكرة ضرب الأطفال.. أحمد العوضي يثير جدلا واسعًا في الرأي العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان أحمد العوضي، عن تأييده للعنف بحق الأطفال، معتبرًا أن هذا النهج يساهم في بناء شخصية رجل حقيقي، كما أكد أن "الضرب يؤدي إلى نشوء رجال".

وسخر العوضي، خلال مشاركته في إحدى البرامج التلفزيونية، من مفهوم التربية الإيجابية، معتبرًا أنها مجرد كلام يكتب ويُنشر.

وقوبلت تصريحات العوضي، باستنكار وانتقادات واسعة في أوساط المجتمع المعني بشؤون الطفل، وتلقى العوضي انتقادات شديدة من قِبَل الجمهور.

وردًا على هذا الجدل، هاجمت إعلامية مصرية العوضي، مؤكدة على شعبيته وتأييد الجمهور له، وأشارت إلى أن تصريحاته تسهم في تقويض جهود مكافحة العنف ضد الأطفال.

وشددت على ضرورة محاربة أي دعوة للعنف تجاه الأطفال، خاصةً في ظل وجود خط نجدة للطفل لتلقي الشكاوى ضد الأهل الذين يلجأون إلى العنف.