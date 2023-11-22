نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاردي بي تفتح النار على جو بايدن لهذا السبب! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت مغنية الراب كاردي بي عن استيائها ازاء ما يفعله الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تمويله لأوكرانيا وإسرائيل في حروبهما على روسيا وفلسطين.

وشاركت كاردي بي، جمهورها بفيديو لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بتعليق قالت فيه:"إذا مُت أو حدث لي أو لأهلي شيئًا، فهذا يعني أنهم استهدفوني لأنني أقول الحقيقة".



وأضافت:"هناك اقتطاع ميزانية قيمتها 100 مليون دولار في نيو يورك وهذا يؤثر على المدارس، والمكتبات العامة وأقسام الشرطة، وخفض ميزانية الصرف الصحي بقيمة 5 ملايين دولار".



وتابعت: "لا أهتم برأي أحد ولن أنتخب أحدًا رئيسًا لأمريكا في 2024 جو بايدن يزعم أنه قادر على تمويل حربين وأننا أعظم أمة، وهذا غير حقيقي فاعترف أننا غير قادرين على ذلك".

وأشارت:" نحن في وضع سيء للغاية الآن ولا نملك حتى مال كافي لشراء ماكدونالدز. توقف عن تمويل الحروب! أنت ليس لديك مال".



كاردي بي لـ جو بايدن أعلم أنني سعيدة الحظ فماذا عن باقية الأشخاص

وأكدت: "أعلم أنني سعيدة الحظ وثرية ولكن ماذا عن باقي الناس؟ ماذا عن أقاربي وأطفالهم؟".

تحذير من عمدة مدينة نيويورك

وفي وقت سابق، أعلن عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، عن خفض ميزانية البلدية بنسبة 5٪ الأسبوع الماضي وقال إن التخفيضات ستؤثر على المدارس والمكتبات وإدارة شرطة نيويورك وخدمة الصرف الصحي، من بين أمور أخرى.

وحذر عمدة نيويورك آدامز الأسبوع الماضي من أن المزيد من التخفيضات ستكون ضرورية دون تمويل إضافي من واشنطن لإدارة الزيادة في أعداد المهاجرين في نيويورك.

آخر أعمال كاردي بي

والجدير بالذكر آخر أعمال كاردي بي هو دويتو Despecha بالتعاون مع روزاليا الذي صدر في ديسمبر من العام الماضي، وحاز الدويتو على إعجاب الجماهير.