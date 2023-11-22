تعرف على إيرادات فيلم الرعب Five Nights at Freddy's

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيلم الرعب Five Nights at Freddy's أن يكسر حاجز التوقعات في شباك تذاكر السينما العالمية، نظرا لتميزه، واختلافه عن باقية الأفلام المعروضة.



تعرف على إيرادات فيلم Five Nights at Freddy's



وبلغت إيرادات الفيلم نحو 271 مليونا و913 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 27 أكتوبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures International.

وأنقسمت إيرادات العمل بين 132 مليونا و670 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و139 مليونا و243 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

أبطال فيلم Five Nights at Freddy's

فيلم الرعب Five Nights at Freddy's من بطولة جوش هوتشرسن، بايبر روبيو، إليزابيث ليل، ماثيو ليلارد، ماري ستيوارت ماسترسون، كات كونر ستيرلنج، ديفيد ليند، كريستيان ستوكس، جوزيف بوليكين، جرانت فيلي.

تعرف على أحداث فيلم Five Nights at Freddy's

وتدور أحداث فيلم Five Nights at Freddy's في إطار الاثارة والتشويق، ويتناول الفيلم قصة شاب يائس على وظيفة في مطعم بيتزا سيء السمعة مهجور منذ فترة طويلة وله ماض مظلم، ويصطحب معه أخته الصغيرة، وعندما يكتشفون الأرواح المضطربة والإلكترونيات المتحركة الانتقامية بداخلهم، يجب عليهم مواجهة ذكرياتهم المؤرقة، وبمساعدة ضابط شرطة غامض، يكافحون لإنقاذ أرواحهم وكشف الأسرار الشريرة الكامنة في بيتزا فريدي فازبير.