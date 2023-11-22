نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "فرقة الموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة منة شلبي، خلال هذه الفترة تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان “فرقة الموت” بطولة الفنان أحمد عز.



أحداث فيلم فرقة موت

وتدور أحداث فرقة الموت، خلال فترة الأربعينات في الصعيد، الفترة التي كان يتواجد فيها خُط الصعيد، والفيلم من إنتاج شركة سي سينمابرودكشنز هاني نجيب وأحمد فهمي وشركة اتحاد الفنانين هشام عبدالخالق.



أبطال فيلم “فرقة الموت”

ويشارك في بطولة فيلم "فرقة الموت" كل من أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد، خالد كمال، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.



آخر أعمال منه شلبي

ويذكر أن آخر أعمال منه شلبي هو فيلم "الجريمة" الذي عرض في السينمات العام الماضى، وهو بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجدالكدواني، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود،وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن.