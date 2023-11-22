نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامو زين يشوق جمهوره لعمل فني جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان سامو زين، متابعه وجمهوره صوره جديده وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”وعلق عليها قريبًا.

وفي سياق متصل أعلن الفنان ساموزين، عن عودته إلى السينما خلال الفترة القليلة المُقبلة بمشروع سينمائي جديد ما زال في مرحلة الكتابة حاليًا، حيث يأتي ذلك بعد غياب 17 عامًا منذ تقديمه فيلم "90 دقيقة" الذي عُرض عام 2006.

وكتب سامو زين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أيام قليلة وننتهي من كتابة الفيلم الجديد إن شاء الله" ولم يكشف أي تفاصيل عن المشروع حتى الآن.

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان سامو زين أغنية "دي حبيبتي" والذي نالت على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور نزولها.



تعرف على كلمات "دي حبيبتي"

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي

:دي حبيبتي وهي

كل الناس والدنيا دي ليّ

تضحك قلبي بيضحك فيّ

فيها لقيت أجمل إحساس

من نظرة عينها

لينا كلام في سكوتنا ما بينا

بيها لقيت أكثر ما اتمنى

اللي أنا عايزه لقيته خلاص

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي هعيش

ده وجودها معايا

خلى الروح ترجع جوايا

أحلم ليه ما حبيبتي كفاية

حضنها أجمل من الأحلام

من روحي وخذاني

من غير أي كلام فهماني

حالة لا يمكن تحصل ثاني

ملهاش وصف بأي كلام

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه

ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي

الغرام ولعنيكي هعيش

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه

ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي.



