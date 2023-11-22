بعد عرض الحلقة الأخيرة.. مسلسل " صوت وصورة " يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل “صوت وصورة” محرك البحث “جوجل”ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد عرض الحلقة الأخيرة، حيث حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في الحلقات الماضية وجعل المشاهد ينتظر الحلقات بشغف شديد لمعرفة قاتل “عصام الصياد” مراد مكرم.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل “ صوت وصورة” اكتشاف لطفي عبود “صدقي صخر” هوية قاتل عصام الصياد والذي اتضح أنه شقيقه وليد “أحمد ماجد”، حيث طعن الأخير عصام الصياد بعدما رفض إعطاءه حقه في أدوات التجميل التي صدرها له.

براءة حنان مطاوع

وتوسل" وليد “ لشقيقه لطفي بألا يبلغ عنه وإلا أنكر كل ما قاله، لكن تفاجئ" وليد" بأن الظابط حسين استمع إلى كل ما قاله بالاتفاق مع لطفي وألقي القبض عليه وخرجت ”رضوى" حنان مطاوع من الحبس.

مصير وليد فواز في الحلقة الأخيرة

وانتهت الحلقة الأخيرة، بزيارة لطفي عبود لرضوى في منزلها وتناول الشاي معًا بينما أصبح الشارع هو مصير عبد الغني “وليد فواز” حيث يعيش بين الكلاب.

صناع مسلسل صوت وصورة

ويشارك في مسلسل “صوت وصورة” عدد كبير من النجوم، وهم حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.