ماندو العدل ينعي شقيق الفنان شريف رمزي

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أحمد جودة - القاهرة - نعى المخرج ماندو العدل صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي،والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، بعد صراع طويل مع المرض.

صلاح رمزي

ماندو العدل ينعي صلاح رمزي

شارك المخرج ماندو العدل متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”،صورة للمنتج الراحل صلاح رمزي،وعلق عليها قائلًا:" صلاح رمزي ابن المنتج والموزع الراحل الكبير محمد حسن رمزي في ذمة الله، ادعوله، كان طيب وجميل جدًا الله يرحمه".



الفنان شريف رمزي يكشف عن وفاة شقيقه صلاح

وكشف الفنان شريف رمزي عن وفاة شقيقه صلاح رمزي، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات،إنستجرام عبر خاصية الاستوري منشورًا، قال فيه: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له".

وقد كشف شريف رمزي، مؤخرًا عن حالة شقيقه الصحية في تصريحات سابقة، فقال: "شقيقى جاله مرض الالتهاب السحائي، وقبلها كان قعد يشكتي من رقبته وعملنا علاج طبيعي.. وعملنا تحاليل كل أرقام التحاليل عالية جدًا والدكاترة قالوا عنده حاجة في المخ وعلى اساسة تلقى 14 يوم علاج واليوم الـ15 انقطع عنه الاكسجين لمدة 15 يوم وراح فى غيبوبة.. وهناك تحسن بس بسيط والغيبوبة بتاعة ربنا وملهاش مدة".