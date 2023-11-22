تغيرت 360درجة.. إطلالة مفزعة لـ بطلة "الحاج متولي" تصدم الجمهور.. اتفرج كيف أصبحت عجوزة بدينة !

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت صورة للفنانة تغريد فهمي إحدى بطلات المسلسل الشهير الحاج متولي بشخصية نفيسة، بعد أن تغيرت ملامحها وأصبحت بدينة وظهر عليها تقدمها في العمر، من حفلة خطووبة ابنتها.

وتغريد فهمي ممثلة موهوبة ولدت عام 1965، في عروس القاهرة، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية خلال التليفزيون، متزوجة وأم لابنتين. وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير وكان فى مقدمتهم: أحمد وفيق وإيناس مكي وعلاء مرسي وإيناس عز الدين وشريف باهر وجمال عبد الناصر وغيرهم العديد من نجوم الفن والمجتمع. وشاركت تغريد فهمي في مسلسل الحاج متولي الذي ناقش مشاكل تعدد الزوجات ومشاكل الرجل الشرقي مع مشكلة تعدد الزوجات، في إطار يتسم بالمرح والجدية.

وكانت إحدى أبطال هذا المسلسل هي الفنانة القديرة ماجدة زكي والتي أبدعت في تقديم دور أمينة الزوجة الثانية للحاج متولي بعد وفاة زوجته الأولى زبيدة. وقدمت ماجدة الزكي الدور بشكل عبقري، حيث دمجت بين الدراما والكوميديا في آن واحد، وهو الشيء الذي من الصعب تنفيذه عمليًا في الفن. وهناك مفاجأة لا يعلمها أحد من محبي مسلسل عائلة الحج متولي وهي، أن هناك ممثلة أخرى كانت مرشحة لدور امينة بدل ماجدة زكي ولكن هناك سبب منعها من المشاركة، ففازت ماجدة زكي بالدور. إنها الفنانة الكبيرة عبلة كامل التي اعتذرت عن الدور وبررت رفضها آنذاك بانشغالها بتصوير مسلسل “حديث الصباح والمساء”، فعرض الدور على الفنانة ماجدة زكي، التي ساهمت في نجاح العمل. وعائلة الحاج متولي هو مسلسل تلفزيوني درامي مصري من إنتاج قطاع الإنتاج التلفزيوني المصري، عرض في شهر رمضان عام 2001 على 12محطة عربية.