شاب يباغت نانسي عجرم بقبلة أمام الجمهور.. والمفاجأة في ردة فعلها التي اشعلت مواقع التواصل !!

الرياض - محمد الاطلسي - عرفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرام بدبلوماسيتها الودودة و الساحرة التى لا تغضب احد حتى باشد المواقف احراجا حيث تعرضت لموقف محرج خلال إحيائها حفلا في العاصمة العراقية بغداد مؤخراً، جعلها تقع في حيرة بشأن رد الفعل المناسب للواقعة. استخدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، دبلوماسيتها وابتسامتها الودودة المعهودة، لتخطي الوقف.

وأثناء تواجدها على المسرح للغناء، أمسك أحد المعجبين من حاضري الحفل، بيد نانسي عجرم وطبع عليها قبلات متواصلة، رافضاً إفلاتها، مما وضع نانسي في موقف حرج. جذبت نانسي عجرم يدها للخلف بنعومة، وطلبت من المعجب بابتسامة هادئة استعادة يدها، بطريقة دبلوماسية وبمزاح لم يفسد أجواء الحفل التي اشتعلت بصوتها المحبوب. أفلت المعجب يد نانسي عجرم في النهاية، لتواصل غناءها وتقديم فقراتها على المسرح دون تكرار مرة أخرى، مما جعل النشطاء يشيدون برد فعلها الهادئ الرصين. وتفاعل الجمهور مع الفيديو المتداول من حفل نانسي عجرم في بغداد، حيث أثنى الجمهور على الأجواء المبهجة في حفل عيد الفطر، بينما أثار المعجب انتقادات واسعة بسبب تصريفه الذي وصفه البعض بالتجاوز. وقال البعض إن المعجب تصرف بشكل سيئ، ولكن نانسي عجرم سيطرت على الموقف بدبلوماسيتها المعهودة دون أن تغضب أي شخص. وكانت نانسي عجرم قد علقت على حفلها في بغداد، موجهة رسالة باللهجة العراقية وقالت عبر حسابها على إنستغرام: "أشعر بطاقة وحماس بغداد للمرة الأولى... أحبكم هواية".