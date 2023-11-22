بعد عرض الحلقة الأخيرة.. عمرو وهبة يوجه رسالة لصناعة مسلسل " صوت وصورة "

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان عمرو وهبة، على مشاركة جمهوره وتقديم شكر لجمهوره وصناع مسلسل “ صوت وصورة ” وتحديدًا بعد عرض الحلقة الأخيرة.

رسالة عمرو وهبة بعد انتهاء مسلسل صوت وصورة

ووجه عمرو وهبة رسالة لفريق مسلسل “صوت وصورة" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، قائلًا:" الحمدلله شكرًا لكل من كلمني أو بعتلي رسالة أو كتب كومنت حلو وأسف إني مش بعرف أرد على واحد واحد".

وأضاف:“هتوحشوني كلكم كرو وكاست ومشاهدين وربنا يكرم في اللي جاي”.

نجوم مسلسل صوت وصورة

يشارك في مسلسل “صوت وصورة” عدد كبير من النجوم، وهم حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

عمرو وهبة يدعم القضية الفلسطينة

يذكر، أن عمرو وهبة كان قد حرص على دعم القضية الفلسطينية وذلك من خلال الرسائل التي كان ينشرها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كما قام عمرو وهبة أيضًا بمشاركة صور وفيديوهات له من تطوعه في جمعية الهلال الأحمر لمساندة أشقائنا في فلسطين.