جيم كاري يعود لتجسيد "لص عيد الميلاد" في جزء ثاني

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم جيم كاري للعودة من جديد لتجسيد شخصية لص الكريسماس الشهيرة، التي كان قد جسدها منذ 23 عام في فيلم بعنوان The Grinch.

وتقول ديلي ميل، أن نجاح الجزء الأول من الفيلم، جعله من اعمال أعياد الكريسماس الباقية في أذهان المشاهدين، رغم مرور عقود.

وحتى الآن م يتم الكشف تفاصيل تتعلق بفريق العمل المقرر أن ينضم لبطولة الجزء الثاني من الفيلم، على أن يطرح للعرض خلال عام 2024 المقبل.

جزء ثاني قادم

وضمن أخبار الأعمال السينمائية التي يطرح منها جزء ثاني قريبًا، تقرر رسميًا تقديم موعد عرض الجزء الثاني المنتظر من فيلم Dune: Part Two، والذي من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية في عام 2024 المقبل.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الموعد الجديد الذي تم تحديده لعرض الفيلم المنتظر، سيكون في يوم 1 مارس 2024، مبكرًا بنحو أسبوعين عن الموعد السابق.

والفيلم يشهد عودة مجموعة مميزة من نجوم هوليوود المشاركين في بطولته ومنهم تيموثي شالمي.

جديد اخبار تيموثي شالمي

وسيقوم النجم تيموثي شالمي بدور فنان متعدد المواهب في الفيلم الجديد الذي يروي قصة حياة المغني الراحل بوب ديلان.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، سيتولى شالمي نفسه أداء الفقرات الغنائية داخل مشاهد السيرة الذاتية، حيث يخطط للتدريب على الغناء خلال الفترة القادمة.