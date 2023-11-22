نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى الشاذلي تقدم حلقة خاصة مع كورال عباد الشمس الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الاعلامية منى الشاذلي كورال عباد الشمس الفلسطيني فى حلقة اليوم الأربعاء من برنامجها "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه على قناة "ON"، حلقة خاصة عن الأغاني التراثية الفلسطينية.

نبذة عن كورال عباد الشمس الفلسطيني

يقدم الكورال الذي تأسس فى مصر منذ عام 1987 لدعم القضية الفلسطينية فاصلًا من أهم وأشهر الأغاني الوطنية عن فلسطين.

يضم الكورال 25 مغنيًا وعازفًا من فلسطين ومصر ينشدون أغاني تحافظ على التراث الفلسطيني.

منى الشاذلي تستضيف فريق كورال عباد الشمس الفلسطيني

خلال اللقاء يكشف الشاعر فايق عوكل وشقيقته فداء عوكل المسئولين عن الكورال كواليس الحفلات التى يقدمونها وسر المزج بين المصريين والفلسطينين داخل الكورال، وكذلك كيفية اختيار الأغاني والكلمات التي يقدمونها لفلسطين ولشعبها المحاصر.

حنان مطاوع في ضيافة منى الشاذلي

يذكر أن استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة حنان مطاوع، في الحلقة الماضية، وقالت:" التكنولوجيا شيء خطير فمثلما أفادت البشرية ضرتها، بسببها يختلط لدى الناس الصح من الخطأ، بجانب أن الذكاء الاصطناعي هو انتهاك لحرمة أي شخص في الدنيا، فكيف أجعل شخصا متوفيا يغني وأنا قد سلبت منه حق الاختيار، فمن أعظم الأشياء التي وهبنا الله إياها هي الخصوصية وحرية الاختيار فكيف يتم سلب ذلك، فأنا أرى أن الذكاء الاصطناعي هو سرقة، فالكلمة والصوت واللحظة ليست من حقي".