نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة علي خان تطرح البوستر الترويجي لفيلمها الجديد Ae Watan Mere Watan في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح البوستر الترويجي الأول لفيلم سارة علي خان الجديد الذي يطرح بعنوان Ae Watan Mere Watan، وذلك ضمن فعاليات مهرجان IFFI السينمائي الدولي.

ونقل موقع إنديا توداي، البوستر الترويجي للفيلم، الذي ينتجه دهراما برودكشن، على أن يطرح الفيلم للعرض عبر منصة أمازون برايم.

تعاون مع تايجر شروف

و يشارك الممثل الشاب تايجر شروف في بطولة فيلم جديد يطرح بعنوان Hero No 1، يشهد مشاركته للبطولة الممثلة الشابة باشمين روشان.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيكون احدث عمل سينمائي من بطولة تايجر شروف، ومن المقرر أن يشهد مشاركة الممثلة الشابة سارة علي خان في أحد الأدوار الرئيسية.

الفيلم سيكون ثاني مشروع سينمائي في بوليوود للممثلة الصاعدة باشمينا روشان.

جديد مشاريع بوليوود

ويستعد مصمم الأزياء الهندي مانيش مالهوترا لخوض تجربة الإنتاج السينمائي، عبر إطلاقه لشركته الخاصة الجديدة للإنتاج، باسم Stage 5 Productions.

وبحسب موقع "إنديا توداي"، المشروع الأول لشركة الإنتاج، سيكون بعنوان Bun Tikki، ويضم في بطولته زينات امان وشابانا عزمي.

وحددت الشركة المنتجة، نوفمبر من عام 2023 موعدًا رسمي لإنطلاق تصوير مشاهد الفيلم الجديد رسميًا.