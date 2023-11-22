نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي وريهام عبدالغفور أبرز الحاضرين في جنازة شقيق شريف رمزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور جنازة صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي، التي تقام حاليًا بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حضر الجنازة كل من الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة ريهام عبدالغفور.

جنازة شقيق شريف رمزي

كما حرص على الحضور أقارب وعائلة الفنان شريف رمزي، كان أول المصطفين لأداء صلاة الجنازة عليه.

وفاة شقيق الفنان شريف رمزي

يذكر أن الفنان شريف رمزي قد أعلن عن وفاة شقيقه صلاح رمزي بعد معاناة كبيرة مع المرض خلال الفترة الماضية، عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: “البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعو له”.

معاناة شقيق شريف رمزي مع المرض

يذكر أن شريف رمزي صورة قد نشر لشقيقه صلاح رمزي عبر حسابه على موقع “إنستجرام” قائلًا: “اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي صلاح ابن ليلى وتمده بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجي منك إلّا إليك إنك على كل شيءٍ قدير”.

يذكر أن تعرض صلاح رمزى شقيق الفنان شريف رمزى لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى حيث كتب شريف رمزى عبر استورى حسابه الشخصى بموقع “إنستجرام: ”أخويا صلاح رمزى فى حالة حرجة جدًا فى المستشفى أرجو الدعاء".