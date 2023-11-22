نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. الدكتورة ابتهال الدمرداش ضيف “حدوتة مصرية” على إذاعة الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الدكتورة ابتهال الدمرداش أستاذ ورئيس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، ضيفًا على برنامج "حدوتة مصرية"، في العاشرة مساءً، غدًا الخميس بإذاعة الشرق الأوسط، لتجري حوارًا مهمًا حول مشوار حياتها، والبصمات، والجوائز، والقيم، والأخلاق، ورحلتها مع التعليم والبحث العلمي، كما تتحدّث عن علم الأدوية والسموم، وخطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والمسكنات.

الدكتورة ابتهال الدمرداش، من مواليد القاهرة عام 1970، وحصلت على بكالوريوس صيدلة من جامعة القاهرة عام 1993، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعام 1998 حصلت على ماجستير من جامعة الأزهر، ثم الدكتوراه عام 2001 من جامعة عين شمس، وعام 2010 حصلت على جائزة الدولة التشجيعية، وعام 2011 جائزة الاتحاد الأفريقي للتميز العلمي، ثم عام 2019 حصلت على جائزة جامعة عين شمس التقديرية، والعام الماضي تم اختيارها ضمن 2% أفضل علماء العالم، ونشرت حوالى 90 بحثًا في مجلات عملية عالمية، في مجال السموم والعقاقير، وعكفت على نشر أبحاثها في مجال تخصص دقيق وحساس في مجال السموم، وأمراض تليف الكبد، وهي عضو في كثير من اللجان العلمية المحلية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن ‏ "حدوتة مصرية" برنامج يسلّط الضوء على كل العلماء، والخبراء، والزُرّاع والصُنّاع، والمبدعين المصريين بشتى المجالات، في الداخل والخارج، وأيضًا كل من يُقدّم خدمات جليلة للوطن، من خلال استضافتهم، وعرض قصة كفاحهم، ونجاحهم، وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة تُحتذى للشباب المصري.

البرنامج يُذاع الخميس من كل أسبوع، في العاشرة مساءً بإذاعة الشرق الأوسط، من ‏إعداد وتقديم أحمد إبراهيم، على ‏تردد إذاعة الشرق الأوسط 89.5 fm، أو 774 am وعلى النايل سات تردد 11765.