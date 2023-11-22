هشام ماجد والإعلامي رامي رضوان أبرز الحاضرين في جنازة شقيق شريف رمزي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور جنازة صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي، التي أقيمت بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حضر الجنازة كل من الفنان هشام ماجد والاعلامي رامي رضوان والفنان أشرف زكي والفنانة ريهام عبدالغفور والمنتج كريم السبكي، والمخرج محمد شاكر خضير.

وفاة شقيق شريف رمزي

وكان شريف رمزي أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له".

صراع صلاح رمزي مع المرض

وعن حالة شقيقه الصحية، أشار في تصريحات تليفزيونية سابقة: "شقيقى جاله مرض الالتهاب السحائى، وقبلها كان قعد يشكتى من رقبته وعملنا علاج طبيعى.. وعملنا تحاليل كل ارقام التحاليل عالية جدا والدكاترة قالوا عنده حاجة فى المخ وعلى اساسة تلقى 14 يوم علاج واليوم الـ15 انقطع عنه الاكسجين لمدة 15 يوم وراح فى غيبوبة.. وهناك تحسن بس بسيط والغيبوبة بتاعة ربنا وملهاش مدة".

كما نشر شريف رمزي صورة لشقيقه صلاح رمزي عبر حسابه على موقع “إنستجرام” قائلًا: “اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي صلاح ابن ليلى وتمده بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجي منك إلّا إليك إنك على كل شيءٍ قدير”.

يذكر أن تعرض صلاح رمزى شقيق الفنان شريف رمزى لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى حيث كتب شريف رمزى عبر استورى حسابه الشخصى بموقع “إنستجرام: ”أخويا صلاح رمزى فى حالة حرجة جدًا فى المستشفى أرجو الدعاء".