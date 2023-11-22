نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شريف رمزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي اليوم المنتج صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، بعد صراع طويل مع المرض، وقد عانى خلال السنوات الماضية، من التهاب في أنسخة المخ؛ ونتج عن ذلك دخوله لأحد المستشفيات، ثم أدى مرضه في الأيام الأخيرة إلى دخوله في غيبوبة تامة، وتدهورت حالته الصحية يومًا بعد يوم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



شريف رمزي يكشف عن وفاة شقيقه

وأعلن الفنان شريف رمزي، عن وفاة شقيقه صلاح، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عبر خاصية الاستوري، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوله".



تعرف على موعد صلاة الجنازة على صلاح رمزي:

وأقيمت صلاة الجنازة على شقيق الفنان شريف رمزي، الراحل صلاح رمزي، منذ قليل في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد عقب صلاة الظهر، وحضر عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان أشرف زكي، الإعلامي رامي رضوان.