نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح زي الرجل الوطواط للبيع في مزاد علني في هوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن سياسة استغلال أزياء أكثر الأفلام تميزًا في هوليوود لجني أرباح منها لصالح الأعمال الخيرية، تقرر طرح الزي الأصلي لشخصية باتمان بالأفلام التي كانت من بطولة مايكل كيتون للبيع في مزاد علني.

ووفق ديلي ميل، طرح الزي للبيع، يأتي ضمن مزاد مخصص لبيع اكسسوارات أفلام هوليوود لصالح الأعمال الخيرية، هذا المزاد يتم تنظيمه بين يوم 14 وحتى 17 ديسمبر.

المزاد يحمل عنوان تسويقي رسمي هو Robots، Wizards، Heroes & Aliens: Contemporary Hollywood Auction.

أزياء "التاج"

وبعد طرح الموسم الختامي للعرض رسميًا، أعلنت شبكة نتفليكس عن طرحها للأزياء التي استخدمت في تصوير مشاهد مسلسل The Crown، والمجوهرات والإكسسوارات التي صنعت خصيصا للمسلسل.

ووفق ديد لاين، فإن منتجين المسلسل، سيتبرعون بعائدات بيع الملابس والإكسسوارات التي ستطرح للبيع بالمزاد بعد استخدامها ضمن أحداث المسلسل الناجح، لصالح واحدة من اكاديميات تعليم الدراما، وتوفير منح دراسية مجانية للطلبة بهذه الأكاديميات.

إنديانا جونز

أيضًا. كانت قد أعلنت شركة ديزني عن طرح القميص الاصلي الذي استخدمه النجم هاريسون فورد في تصوير مشاهد فيلم إنديانا جونز Raiders of the Lost Ark للبيع في المزاد.

ووفق ما ذكرت "ديلي ميل"، القيمص كانت قد عثرت عليه ديزني عند طرحه للبيع في مزاد علني، وأعادت إقتنائه حتى تصنع منه نسخة مطابقة، لأحدث أفلام إنديانا جونز.

والآن القميص يعود للظهور بعد طرحه في مزاد علني لصالح الجمعيات الخيرية، بمقابل قد يصل لـ 300 ألف جنيه استرليني.