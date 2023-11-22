نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. حفلات غنائية بمركز الإبداع الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، غدًا يوم الخميس 23 نوفمبر مجموعة من الحفلات الموسيقية المتنوعة بمراكز الإبداع المختلفة التابعة.



حفل غنائي في قصر الأمير طاز

يستضيف "قصر الأمير طاز " بحي الخليفة حفل الفنانة مي عبد العزيز، والتي تقدم مجموعة متنوعة من أغانيها منها "كلنا بنحاول"،"أرمى خوفك" و"أشجع واحدة".



درست "مي" الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وعلم نفس الأطفال بالولايات المتحدة، لديها أغاني معروفة في العالم العربي كما إنه ا تؤمن بقوة الموسيقى في نقل رسائل الحب والسلام وأهمية رسالة الموسيقى للعالم كما تقوم بكتابة وتلحين أغانيها.

حفل غنائي في بيت السحيمي



كما يقام مركز ابداع بيت السحيمي بشارع المعز، يقام حفل الفنان مصطفى الزاهد وفرقته الموسيقية، ويضم برنامج الحفل تقديم مجموعة متنوعة من أغاني التراث المصري.

حفل غنائي في قصر الأمير بشتاك



وفي قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، يقيم بيت الغناء العربي حفل للفنانة سوزان مختار وفرقتها الموسيقية في الساعة السابعة مساء.



حيث تقدم باقة من أغانيها الخاصة منها "من الاخر كدة" "زي بعضة" "تعيشي يا مصر " مع بعض الأغاني الطربية مثل "الحب كله" لأم كلثوم و"سواح" لعبد الحليم حافظ و"القريب منك بعيد " لنجاة الصغيرة.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.