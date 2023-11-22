الأحد المقبل.. عرض أولى حلقات مسلسل "العودة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يبدأ عرض مسلسل “ العودة ” بطولة النجم شريف سلامة، يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، على شاشة dmc بجانب عرضه على المنصة watch it ومنصة VIU.

البرومو الدعائي لمسلسل العودة

يذكر أن طرحت شركة أروما المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل “العودة”، حيث حقق أعلى نسب مشاهدة فور طرحه وتفاعل معه الجمهور.

مسلسل العودة يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي

كما تصدر اسم مسلسل “العودة” محرك بحث "جوجل" مما جعل الجمهور يبحث عن موعد عرضه، وتدور أحداثه في الصعيد، حيث يقدم شريف سلامة شخصية “آدم” الذي يقوم برحلة للبحث عن شقيقه، من خلال البرومو الرسمي لمسلسل العودة ظهر أن شريف سلامة أضطر للذهاب إلى الأقصر، كما فشل شريف سلامة في علاقته حبه بـ تارا عماد، ويناقش مسلسل العودة عدة قضايا مجتمعية تشغل الرأي العام، يتكون من 30 حلقة.

من هم نجوم مسلسل “العودة”؟

ويشارك في بطولة مسلسل العودة بجانب شريف سلامة مع كل من تارا عماد، حمزة العيلي، محمد رضوان، عصام السقا، وليد فواز، ولاء الشريف، تامر نبيل، صفاء الطوخي، بسنت شوقي، فتوح أحمد، أحمد عبدالحميد، أحمد والي، سارة نور، محمد عبدالعظيم، شاهيستا سعد، هاجر الشرنوبي، مسلسل العودة من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.