لهذا السبب.. آيتن عامر تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة آيتن عامر تريند محرك البحث “جوجل” نظرًا لإنتقادها لبعض الأشخاص الذين يسخرون من الفنانين لترويج عن حفلاتهم والإعلان عن أعمالهم الفنية نظرًا لما تمر به فلسطين.



ولم تتمالك آيتن عامر مشاعرها من الغضب ولذلك شاركت جمهورها بفيديو لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



آيتن عامر:مش معنى إننا نمارس حياتنا إننا نسينا القضية الأساسية التي نتحدث عنها جميعًا

وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيه: "مش معنى إننا نمارس حياتنا إننا نسينا القضية الأساسية التي نتحدث عنها جميعًا، وأنا منذ شهر ونصف منذ بداية هذه الكارثة، وأنا أتحدث عنها لدرجة أن حسابي كان سيغلق بسبب الأشياء التي أنشرها عليه طوال الوقت".



آيتن عامر:مش معنى إننا بنعلن عن شغلنا يبقى بنشغل الرأي العام عن القضية

وأضافت: "أريد أن أقول إنه على قدر إيماننا بالقضية الفلسطينية ودعمنا لها، يصعب عليّ أن يعلن أحد فينا من الفنانين عن عمله ويهاجمه الناس ويقولون: أنت مش حاسس بالناس، بالطبع كلنا متأثرين، لكن ردود أفعالك تبدو غريبة لأن هذه وظيفتنا والإعلان عن أعمالنا جزء من عقودنا... مش معنى إننا بنعلن عن شغلنا يبقى بنشغل الرأي العام عن القضية".

وتابعت:" من الممكن أن نهاجم من لا يؤيد القضية ولا يتحدث عنها، لكن لماذا نهاجم من يتحدث عن القضية؟ لا أستطيع أن أقول لا تذهبوا إلى العمل ولا تلتزموا بعقودكم، مجرد الإعلان عن عملنا لا يعني أننا نشغل الرأي العام عن القضية الفلسطينية".

آيتن عامر:إذا توقفت عن عملي، فسيقاضيني الناس وسأُسجن ولن أتمكن من الوفاء بإلتزاماتي



وواصلت: "بلاش مزايدات، كلنا نرى ما يحدث والعالم يتفرج ليس نحن فقط، بل نحن ندعم القضية الفلسطينية، ودماؤنا تحترق من أجل الشعب وما يحدث له، ولكن أيضًا أفرح بنجاحي وعملي لأنني الآن أعمل لأن لدي التزامات، إذا توقفت عن عملي، فسيقاضيني الناس، وسأُسجن، ولن أتمكن من الوفاء بالتزاماتي، ولن ينفعني الأشخاص الذين يطلبون مني التوقف عن العمل".

واختتمت: "أنا الآن أم تنتظر أطفالها لإنهاء التدريب، وبعد فترة سأقوم بالتصوير وبعدها سأحتفل بعيد ميلادي، وأصدقائي والأشخاص الذين يأتون إلى منزلي يحتفلون معي، لن أقول: لا تحتفلوا بسبب الأحداث، ولكن سأقول كل عام وأنتم بخير، وسأدعو لهم"، مضيفةً: "بلاش تزايدوا على الناس اللي بتباشر شغلها بشكل طبيعي، الفنان لما بيروج لعمل ده شغله مينفعش يوقفه".

آيتن عامر تخطف الانظار بأحدث ظهور لها بعيد ميلادها



وفي سياق منفصل، احتفلت الفنانة آيتن عامر بمناسبة عيد ميلادها، حيث شاركت بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونالت آيتن على الكثير من التهنئات متمنين لها عيد ميلاد سعيد.

آخر أعمال آيتن عامر



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة آيتن عامر مسلسل "مكتوب عليا"، والتي شاركت في بطولته بجانب النجم أكرم حسني، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، محمد طعيمة، وآخرون من النجوم، والمسلسل حاز على إعجاب الجمهور وقت عرضه.

