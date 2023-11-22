مجموعة مميزة من نجوم هوليوود تظهر في بطولة فيلم Riff Raff

القاهرة - محمد ابراهيم - تشهد هوليوود قريبًا العمل على مشروع سينمائي جديد يجمع مموعة مميزة من نجوم هوليوود، ويطرح بعنوان Riff Raff.

ووفق موقع "ديد لاين"، الفيلم الجديد ينطلق العمل على تصويره قريبًا في مدينة نيوجيرسي التابعة لولاية نيويورك.

ويضم الفيلم في بطولته، كل من إيد هاريس، ولويس بولمان، ومايلز جي هارفي، وبيت دافيدسون وجينفر كوليدج، ودستن هوفمان.

مشاريع جديدة قادمة

ويجمع المخرج "رون هاورد" مجموعة مميزة من نجوم هوليوود الكبار في فيلمه السينمائي الجديد الذي سيطرح بعنوان Eden.

ووفق "ديد لاين"، الفيلم ستدور أحداثه في اطار من التشويق والأثارة، وسيضم في بطولته فانيسا كيربي وسيدني سويني وجود لو، وآنا دي ارماس ودانيا بروهل.

جديد أعمال سيدني سويني

هذا العمل السينمائي الجديد، يأتي ضمن مشاريع تعمل على تصويرها حاليًا سيدني سويني، من ضمنها، فيلم جديد تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

وتعيش حاليًا الممثلة الشابة سيدني سويني فترة انتعاشة فنية، حيث قريبا يشارك كل من سيدي سويني وجلين باول في بطولة عمل سينمائي جديد، يلتقيان خلاله في أدوار البطولة للمرة الأولى.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم المرتقب الذي سيجمع بين الثنائي، ستدور أحداثه في إطار من الكوميدية والإثارة، من إنتاج شركة سوني.