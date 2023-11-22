انت الان تتابع خبر بعد التلميح بوجود علاقة بينهما.. الفنانة المصرية حورية فرغلي تفجر مفاجأة وتكشف اسم الفتاة التي ارتبط بها حسن شاكوش!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قررت الفنانة حورية فرغلي توضيح تفاصيل الأزمة التي واجهتها بعد التلميح بوجود علاقة بينها وبين مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

هذه الأزمة بدأت عندما صرحت ريم طارق بأن حسن شاكوش خانها مع فتاة ثالث حرف من اسمها هو الراء، مما جعل الجمهور يربط بين حورية وشاكوش.

وقالت: "فيه مليون اسم اشمعنى حورية مسكتوا فيه؟ وأنا عمري ما شوفت شاكوش، بس بحب أغانيه، وزعلانة إنه طلّق ريم، لو مكانش فيه حب جامد بينهم مكنش هيكون في خناقاتهم، هي بتحبه أوي وغيورة عليه، بس هو مش عايز يبان قدام الناس إنه بتاع ستات".

وأضافت: "ريم المفروض كانت تتعلم إزاي تخلّي حسن ميبصش لحد غيرها، اللي اسمها سارة دي انتوا سافرتوا مع بعض وخرجتوا مع بعض، فمحبتش اسمي ييجي في حاجة زي دي، أنا زعلت إن الموضوع داخل في حتة الشرف، فلما تقولي اسمي هخرب لكم الدنيا".

كما تحدثت فرغلي عن حبها للتسوق والموقف الذي حدث لها بسبب ذلك، وقالت: "رجعت من دبي بشنط كتير، فرجل الأمن وقّفني قاللي إنتِ جايبة 302 بنطلون يا مدام، قُلت له والله مش بتاجر بيهم دول بتوعي".

وأضافت: "عندي أوضة خاصة للهدوم، وأكتر حاجة بتضايقني إن البني آدم يكون ريحته وحشة، وأول حاجة بتلفت نظري للشخص أسنانه، الله جميل يحب الجمال، أنا بشوف ياسمين صبري ست جميلة جداً".