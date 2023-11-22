انت الان تتابع خبر"كانت مثل الحصان".. رد جرئ من محمد مختار حول الأفضل من زوجاته السابقات رانيا يوسف أو نادية الجندي! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت ابنة الفنانة رانيا يوسف الجدل بعدما هاجمت والدها المنتج محمد مختار ووجهت له كلمات قاسية بعد تصريحه أنه لن يعمل مع والدتها.

حيث قالت خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا مش عايزة من محمد مختار حاجة، مش عايزين منه أي حاجة، حتى لو فيلم أو مهرجان أو أي حاجة، أنا كنانسي مش عايزة منه أي حاجة".

يذكر أن رانيا يوسف هاجمت هي الأخرى طليقها محمد مختار قبل أيام بسبب تصريحاته حول سبب عدم تفضيله إنتاج أفلام أو مسلسلات لها على عكس ما فعله مع زوجته السابقة نادية الجندي

وقالت رانيا يوسف:" ما قاله يعبر عن رأيه، مزعلتش من تصريحاته، بس زعلت أني تزوجته من الأساس وندمت على ذلك، ولكن الحسنة الوحيدة هي بناتي “ياسمين ونانسي”.

وأكدت الفنانة المصرية أنها أصبحت من نجمات الصف الأول بعد حصولها على الطلاق منه، قائلة: "والحمد لله بعد ما أطلقت منه بقيت نمبر وان ومن نجمات الصف الأول".

وكان حمد مختار صرح قائلا: " فضلت الإنتاج لنادية الجندي عن رانيا يوسف لأنها الحصان الرابح.. وكسرنا الدنيا 22 سنة، ساندتني في أول فيلم وساعدت في وجود الفيشاوي وأسماء كبيرة جدًا، نادية كان ورايا.. اتصرفت بفكر جديد".

وقال محمد مختار :”فضلت الإنتاج لـ نادية الجندي عن رانيا يوسف لأنها الحصان الرابح وكان بقالنا 22 سنة مكسرين الدنيا يبقى أغيرها ليه”.