نتفليكس تطرح اللقطات الترويجية الأولى لفيلم Beverly Hills Cop 4

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أحمد جودة - القاهرة - قامت شبكة نتفليكس بطرح اللقطات الترويجية الأولى للجزء الرابع من سلسلة أفلام الكوميديا الكلاسيكية للنجم إيدي ميرفي بعنوان Beverly Hills Cop 4.

ونقل موقع ديد لاين، اللقطات الترويجية الأولى من الفيلم، الذي يعود خلال إيدي ميرفي، لتجسيد شخصية الضابط أكسل فلوي في جزء رابع جديد.

هذا الدور قدمه إيدي ميرفي في ثلاث أجزاء سابقة طرح الأول منها منذ مايقرب من 30 عامًا.

Donkey

يأتي ذلك بعد أن تحدث النجم الكوميدي الكبير إيدي ميرفي عن رغبته في صناعة عمل سينمائي للرسوم المتحركة يتم تخصيصه لشخصية الحمار من سلسلة أفلام "شريك" الشهيرة، على غرار السلسلة التي تم صناعتها من القط أحد ابطال السلسلة، وحصد أحدثها ترشح لجائزة الأوسكار من بطولة النجم أنطونيو بانديراس.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من حوار ميرفي، الذي أجراه مع موقع Etalk على هامش الترويج لأحدث أعماله السينمائية.

حوار جديد

وفي حواره، تحدث النجم ايدي ميرفي عن أنه مستعد دائمًا للعودة لأداء صوت شخصية "دونكي"، من عالم أفلام شريك، وأنه الشخصية كانت أيضًا تستحق عمل سينمائي خاص بها مثل شخصية "بوس" القط.

وشخصية القط التي قام بأداء وصتها النجم أنطونيو بانديراس، طرحت ضمن أبرز أعمال الرسوم المتحركة التي تم عرضها خلال عام 2022 الماضي، وحصد هذا الفيلم ترشحا لجائزة الأوسكار ضمن خانة أفضل فيلم رسوم متحركة في العام.