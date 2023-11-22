نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مراد يكشف أسرار "أبو الهول" لمنى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الكاتب أحمد مراد في حلقة يوم غد الخميس من برنامجها "معكم" المذاع على قناة "ON".

كواليس الجزء الثاني من رواية لوكاندة بير الوطاويط

يكشف أحمد مراد خلال اللقاء كواليس صناع الجزء الثاني من رواية "لوكاندة بير الوطاويط" والتي صدرت مؤخرًا بالأسواق بأسم "أبو الهول" وحققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الأولى من إصدارها، حيث يتحدث مراد حول تفاصيل شخصية سليمان أفندي السيوفي بطل الرواية، وأوضح كيفية تمكنه من تقمص شخصية تعاني من مرض عقلي حاد، وكيفية كتابة رواية تدور أحداثها قبل نحو مئة عاما من الوقت الحالي.

أحمد مراد يتحدث عن أعماله الفنية

في سياق آخر، يتحدث أحمد مراد عن أعماله السينمائية السابقة والمستقبلية، وعن برنامجه التلفزيوني الذي عرض مؤخرًا وهو برنامج "بيت مراد" الذي قدمه بمشاركة أبنته فاتيما مراد لأول مرة، حيث أنضمت فاتيما إلى اللقاء وتحدثت حول تجربتها بمشاركة والدها في تقديم البرنامج، وكيف مرت عليها الحلقات الأولى من التصوير، مشيرة إلى طبيعة العلاقة بينها وبين أحمد مراد في البرنامج وفي الحقيقة.

منى الشاذلي تجري اتصال مع الدكتور هاني عتيبة

في جزء آخر من الحلقة تجري منى الشاذلي اتصالًا عبر زووم مع الدكتور هاني عُتيبة والذي نصب مؤخرًا كأول عربي رئيسًا للكلية الملكية للأطباء في بريطانيا في سابقة تاريخية لم تحدث منذ 425 سنة، هو عمر الكلية الملكية للأطباء والجراحين في بريطانيا.

الدكتور هاني عُتيبة هو أحد أبرز استشاريي أمراض القلب التداخلية في مستشفى غلاسكو الملكي، ويتحدث عن كواليس تنصيبه ومشواره الطويل في العمل كأحد الرواد في تخصصه.