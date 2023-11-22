نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكولاس هولت يقترب من تجسيد "ليكس لوثر" في فيلم سوبرمان القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من رئيس ستديوهات dc جيمس جان، عن أن الفنان الشاب نيكولاس هولت في محادثات متقدمة حتى يجسد شخصية ليكس لوثر، ضمن أحداث أول فيلم ينطلق به عالم dc السينمائي.

ووفق ديلي ميل، هذا الفيلم سيكون عن شخصية سوبرمان، وسيكون من كتابة وإخراج جيمس جان، ومن بطولة ديفي كورينسويت وريتشل بروزنهان.

تمسك بموعد الطرح

أكد المخرج جيمس جان على تمسكه بموعد طرح أول فيلم لعالم DC السينمائي الذي سيقدم شخصية سوبر مان للجمهور في شكل جديد، ضمن عالم سينمائي يعكف على صناعته جيمس جان على غرار عالم مارفل السينمائي.

ووفق موقع ديد لاين، قام جيمس جان بنشر صورة يؤكد بها أن موعد طرح الفيلم سيكون في 2025 كما هو محددًا له، على الرغم من تبعيات أزمة إضرابات هوليوود التي انتهت مؤخرًا.

وسيطرح الفيلم بعنوان SupermanLegacy في تاريخ محدد هو 11 يوليو من عام 2025 المقبل.

عمل من إخراج جيمس جان

وكان قد أعلن المخرج الكبير جيمس جان عن مستجدات المشروع الجديد الذي يحضر له منذ توليه إدارة استديوهات dc والتحضير لعالم سينمائي مشابه لعالم marvel.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فقد أعلن جيمس جان عبر منشور له على حسابه الخاص على موقع تويتر، أن أول مشروع يقوم بكتابته عن شخصية سوبرمان، سيتولى بنفسه مهمة إخراجه للسينما.