نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فؤاد سليم:" بدايتي الحقيقية مع يوسف شاهين ولو استمرت المعركة في غزة إسرائيل هتخسر كتير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد فؤاد سليم، ضيفًا على برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، وتحدث عن أبرز أعماله الفنية، بالإضافة إلى المعركة في غزة المعتادة من العدوان الإسرائيلي، لذلك نرصد أبرز تصريحاته في السياق التالي.

ما مفهوم المشخصاتي ؟

أوضح الفنان أحمد فؤاد سليم مفهوم كلمة المشخصاتي، قائلًا:" يفضل تسمية المشخصاتى عن اسم الفنان أو الممثل لأن الفنان يشخص، والممثل هو وعاء لشخصية أخرى، حيث يعير ذاته لشخصيات أخرى، فهى حالة تشخيص حالة أساسية".

أفضل انطلاقة للفنان أحمد فؤاد سليم

كما أوضح أحمد فؤاد سليم أن افضل انطلاقة له في تاريخه الفنى كانت خلال عمله مع المخرج يوسف شاهين، متابعًا:"بدايتي الحقيقية مع الفن كانت مع المخرج يوسف شاهين وكانت تمثل لى مرحلة أخرى".

كواليس أولى اعمال أحمد فؤاد سليم مع المخرج يوسف شاهين

وحول أول أعماله مع المخرج يوسف شاهين، قال الفنان أحمد فؤاد سليم:"كنت في البداية أمثل مثل باقى الممثلين أحيانا انفعل زيادة عن اللازم، وأول مشهد أقدمه مع المخرج يوسف شاهين في "المهاجر"، وكانت جملة صغيرة فقتلها بانفعال، قال لى "انزل" فقلت له أنا جئت وأجهز نفسى كيف سأقرأ النص، فقال لى اقرأ قراءة رشيدة" فهذا هو التمثيل في السينما.

وتابع الفنان أحمد فؤاد سليم:"بدأت منذ ذلك الوقت أن أن يكون الانفعال على قدر الحالة، والصدق الفني هو الأساس في أي موضوع، حركة الممثل على المسرح تشبه اقتراب الكاميرا أو وابتعادها في السينما".

رأي أحمد فؤاد سليم عن العدوان الإسرائيلي على غزة

كما أوضح أحمد فؤاد سليم رأيه في العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلًا إن إسرائيل خسرت خسائر فادحة بسبب هذا العدوان.

وأضاف أحمد فؤاد سليم: “المعركة في غزة هي معركة بين الروبوت والإنسان، فالروبوت مبرمج، لكن الإنسان مبتكر دائمًا، يعني لو تتفرج على يوم 7 أكتوبر هتلاقي موتوسيكل صيني وبراشوت محلي الصنع بيحاربوا لمدة 45 يوم وهيحاربوا”.

وتابع: “ولو استمرت المعركة سوف تخسر إسرائيل وهي تخسر حاليًا، فهي خسرت الإجماع العالمي، فالسنوات الماضية كانت غاسلة دماغ العالم إنها صاحبة حق”.

وأوضح أن:"75 سنة بقولك اديني حقي في المجاورة بس ونبقى صحاب وأنتا رافض وعايز الحكاية كلها لحسابك، وبعدين سؤال ما هي حدود إسرائيل؟ لا إجابة".